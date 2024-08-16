Galaxy A06 получил улучшенный дисплей и дизайн, процессор MediaTek Helio G85.

Samsung представила свой бюджетный смартфон Galaxy A06. После серии утечек официальное заявление подтверждает то, что Galaxy A06 предлагает лишь незначительные улучшения по сравнению со своим предшественником, Galaxy A05, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaНаиболее значительное обновление Galaxy A06 в дисплее и дизайне. Несмотря на то, что смартфон сохранил 6,7-дюймовый дисплей, как и его предшественник, частота обновления была увеличена до 90 Гц, что является значительным улучшением по сравнению с дисплеем A05 с частотой обновления 60 Гц. С точки зрения дизайна, телефон имеет выступ «Key Island», в котором находится клавиша громкости и датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения.

источник изображения: GizmochinaGalaxy A06 оснащен процессором MediaTek Helio G85. Смартфон предлагает варианты встроенной памяти на 64 ГБ или 128 ГБ в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Система камер имеет 50-мегапиксельную камеру и вспомогательный датчик. Компания заявляет, что устройство поставляется с последней версией Android, которая должна быть Android 14. Питает телефон аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Galaxy A06 был представлен во Вьетнаме по цене 3 190 000 донгов (приблизительно 11 700 рублей) за версию 4 ГБ + 64 ГБ, увеличиваясь до 3 790 000 донгов (около 13 900 рублей) за модель 6 ГБ + 128 ГБ.