Смартфон будет оснащен 6,5- дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 6s Gen 3.

Компания Motorola уже выпустила пару телефонов G-серии, таких как Moto G64 5G и Moto G85 5G в Индии. Теперь компания намекает на скорый выход нового смартфона G-серии. В сети активно обсуждают возможный выход нового смартфона, хотя новый отчет SmartPrix показывает, что бренд также работает над другим телефоном среднего класса под названием Moto G45, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaMoto G45 5G имеет дисплей с вырезом для фронтальной камеры и массивными рамками. На задней панели расположен приподнятый модуль камеры, в котором находится двойная камера и светодиодная вспышка в форме таблетки. Смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: Brilliant Blue, Brilliant Green и Viva Magenta.

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источник изображения: GizmochinaСогласно отчету SmartPrix, Moto G45 5G будет иметь 6,5-дюймовую ЖК дисплей, который предлагает разрешение HD+ и частоту обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 6s Gen 3 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. К сожалению, в отчете не указана информация о встроенной памяти устройства.

источник изображения: GizmochinaMoto G45 будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который можно будет заряжать с помощью порта USB-C. Фронтальная камера этого устройства будет иметь разрешение 16 мегапикселей, а для фото и видео будет использоваться 50-мегапиксельная камера вместе с 2-мегапиксельным датчиком глубины. Moto G45 5G будет продаваться по цене около 15 000 рупий (примерно 16 552 рублей). Ожидается, что смартфон будет запущен в конце этого месяца в Индии.