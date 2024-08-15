Компания Motorola уже выпустила пару телефонов G-серии, таких как Moto G64 5G и Moto G85 5G в Индии. Теперь компания намекает на скорый выход нового смартфона G-серии. В сети активно обсуждают возможный выход нового смартфона, хотя новый отчет SmartPrix показывает, что бренд также работает над другим телефоном среднего класса под названием Moto G45, пишет Gizmochina.
Moto G45 5G имеет дисплей с вырезом для фронтальной камеры и массивными рамками. На задней панели расположен приподнятый модуль камеры, в котором находится двойная камера и светодиодная вспышка в форме таблетки. Смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: Brilliant Blue, Brilliant Green и Viva Magenta.
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Согласно отчету SmartPrix, Moto G45 5G будет иметь 6,5-дюймовую ЖК дисплей, который предлагает разрешение HD+ и частоту обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 6s Gen 3 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. К сожалению, в отчете не указана информация о встроенной памяти устройства.
Moto G45 будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который можно будет заряжать с помощью порта USB-C. Фронтальная камера этого устройства будет иметь разрешение 16 мегапикселей, а для фото и видео будет использоваться 50-мегапиксельная камера вместе с 2-мегапиксельным датчиком глубины. Moto G45 5G будет продаваться по цене около 15 000 рупий (примерно 16 552 рублей). Ожидается, что смартфон будет запущен в конце этого месяца в Индии.