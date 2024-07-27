Pixel 9 Pro Fold будет доступен в цветах Obsidian и Porcelain, оснащен 6,3-дюймовым внешним и 8-дюймовым внутренним экраном, а также камерой с тремя объективами.

Опубликованы новые рендеры Pixel 9 Pro Fold. Постеры раскрывает цветовые варианты складного смартфона. Google Pixel 9 Pro Fold должен стать преемником Pixel Fold, который дебютировал в 2022 году. Компания Google внесла множество изменений в предстоящее устройство, пишет Gizmochina.

Pixel 9 Pro Fold выглядит как полноценный складной смартфон по сравнению со своим предшественником, у которого было более широкое соотношение сторон. Смартфон имеет выровненное по центру отверстие и симметричные лицевые панели со всех сторон. Внутренний экран тоже окружен симметричными рамками. Вырез для фронтальной камеры находится в правом верхнем углу.

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источник изображения: GizmochinaPixel 9 Pro Fold имеет закругленные углы, которые должны обеспечить лучший захват в руках. Задняя панель видна с прямоугольным островом камеры, который имеет два выреза в форме таблеток, вмещающих три датчика камер и светодиодную вспышку снаружи. Спаренная клавиша регулировки громкости и кнопки питания расположены на правой грани. Просочившиеся рендеры показывают предстоящий складной смартфон в цветах Obsidian и Porcelain.Согласно просочившимся рекламным материалам, ожидается, что Pixel 9 Pro Fold будет оснащен 6,3-дюймовым внешним и большим 8-дюймовым внутренним дисплеем Super Actua. Конфигурация камеры будет включать в себя 48-мегапиксельный основной, 10,5-мегапиксельный сверхширокоугольный и 10,8-мегапиксельный телеобъектив. Устройство будет работать на чипсете Tensor G4 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и, как подтверждено, будет поставляться с Gemini AI.