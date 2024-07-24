Смартфон OPPO A3x 5G оснащен 6,67-дюймовым экраном, тройной камерой и аккумулятором 5100 мАч.

За последнее время OPPO A3x 5G получил множество сертификатов, включая MIIT, Geekbench, FCC и NBTC. Теперь устройство было замечено на веб-сайте China Telecom, раскрывающем его дизайн и полную спецификацию. Ожидается, что предстоящее устройство станет преемником прошлогоднего OPPO A2x, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaOPPO A3x 5G имеет номер модели PKD130. Устройство выполнено в фиолетовом цвете с модулем камеры в форме таблетки. Смартфон будет доступен в оттенках Starlight White и Cloud Feather Pink. Размер смартфона составляет 165,79 x 76,14 x 7,68 мм, а весить - 185,7 грамм. На передней панели находится дисплей с вырезом для фронтальной камеры и толстым "подбородком" внизу. Согласно листингу, смартфон будет оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей. Он будет иметь 32-мегапиксельную основную камеру в сочетании с 2-мегапиксельным дополнительным объективом и 8-мегапиксельной фронтальной селфи-камерой.

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Сертификация показывает, что OPPO A3x будет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч. Он будет предлагаться в конфигурациях 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти . Процессор смартфона здесь не упоминается, но, согласно базе данных Geekbench, он будет работать на SoC Snapdragon 680. Варианты подключения на устройстве включают Wi-Fi, USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и Bluetooth. Предстоящее устройство будет поставляться с ОС Android 14 из коробки.