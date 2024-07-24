Narzo N61 поддерживает функцию Rainwater Smart Touch и имеет защиту ArmorShell.

Китайский производитель смартфонов Realme объявил дату запуска нового смартфона Narzo N61. Компания объявила, что Narzo N61 будет запущен в Индии 29 июля, пишет Gizmochina. Realme не раскрыла более тонких подробностей этого телефона, таких как его характеристики и функции. Тем не менее, бренд поделился тизерами, на которых изображен смартфон. На задней панели установлена двойная 32-мегапиксельную основная камера. Также Narzo N61 имеет степень защиты от воды и пыли IP54.

источник изображения: GizmochinaRealme предлагает функцию Rainwater Smart Touch, которая позволяет использовать телефон даже с мокрыми руками. Стоит отметить, что смартфон имеет защиту ArmorShell с сертификатом высокой надежности TUV Rheinland. Только в прошлом месяце Realme анонсировала Narzo N63 с веганской кожаной задней панелью и доступной ценой 7999 индийских рупий. Таким образом, вполне вероятно, что Narzo N61 будет стоить менее 10 000 индийских рупий.

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Narzo N63 оснащен высоким 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он использует чипсет SoC UNISOC T612, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Это устройство питается от большого аккумулятора емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Он работает на ОС Android 14 из коробки. Что касается оптики, вы получаете 50-мегапиксельную основную камеру и датчик глубины на задней панели, в то время как на передней панели находится 8-мегапиксельная фронтальная камера.