Она имеет улучшенный вывод, поддержку многих языков и увеличенный контекст до 128 тысяч токенов.

23 июля компания Meta* представила свою новую языковую модель Llama 3.1 с открытым исходным кодом. Эта новая итерация может похвастаться несколькими улучшениями, включая расширенные возможности вывода, более широкую многоязычную поддержку и значительное увеличение длины контекста до 128 тысяч токенов, пишет Gizmochina. Эта модель, по данным Meta, конкурирует с производительностью ведущих моделей с закрытым исходным кодом в таких задачах, как рассуждение, руководство, математика, использование инструментов и многоязычный перевод. Meta* сравнивает свои возможности с GPT-4, GPT-4o и Claude 3.5 Sonnet.

источник изображения: GizmochinaСтоит отметить, что версии Llama 3.1 с параметрами 8B и 70B очень конкурентоспособны с другими моделями с открытым и закрытым исходным кодом аналогичных размеров. Для тех кто хочет попробовать, Llama 3.1 доступна для скачивания с официального сайта Meta* и Hugging Face. Кроме того, более 25 крупных партнеров, включая облачных гигантов, таких как AWS, Azure и Google Cloud, а также производителей оборудования, таких как Nvidia и Dell, готовы поддерживать новую модель.

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*Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.