Основные функции Galaxy Ring работают на всех Android-устройствах, но не на iPhone.

Недавно представленное умное кольцо Samsung Galaxy Ring стало настоящей сенсацией в мире технологий. В то время как компания Samsung изначально утверждала, что кольцо будет совместимо только с ее собственными смартфонами Galaxy, похоже, что любой телефон Android под управлением Android 11 или выше, с не менее чем 1,5 ГБ памяти, теперь может присоединиться к этому устройству, сообщает Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaЭта идея была подтверждена ютубером M. Brandon Lee, который успешно соединил Galaxy Ring с телефоном Nothing. Процесс относительно прост и требует от пользователей загрузить приложение Galaxy Wearable из Google Play Store и следовать инструкциям по настройке. Затем приложение предложит пользователям установить Samsung Health и SmartThings, обеспечивая бесшовную интеграцию с Galaxy Ring. Важно отметить, что некоторые функции, такие как Find My Ring, Energy Score, Wellness Tips и Galaxy AI, остаются эксклюзивными для устройств Samsung Galaxy.

реклама

Тем не менее, основные функции Galaxy Ring, включая возможности отслеживания состояния здоровья и уведомления, должны безупречно работать на любых смартфонах Android. Однако пользователям iOS придется подождать немного дольше, так как Galaxy Ring в настоящее время не поддерживает iPhone.

Рынок умных колец переживает всплеск конкуренции с выходом Samsung Galaxy Ring, что бросает вызов доминирующей компании Oura в этом сегменте. Oura отвечает на это своим предстоящим Oura Ring 4, недавно замеченным в сертификационных документах.