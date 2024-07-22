По слухам смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Вице-президент Nio Бай Цзянь официально объявил о запуске долгожданного смартфона Nio Phone 2, 27 июля на Дне инноваций и технологий Nio, пишет Gizmochina. Nio Phone 2 обещает значительные обновления, включая интеграцию с большими моделями искусственного интеллекта, повышенную гибкость системы и более глубокое подключение к экосистеме электромобилей Nio.

По слухам, Nio Phone 2 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который значительно улучшит искусственный интеллект и вычислительные возможности телефона. Это не только улучшит общую производительность, но и позволит телефону поддерживать более требовательные игры и приложения. Недавно телефон был замечен на китайской платформе сертификации 3C. Ожидается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч и зарядным устройством мощностью 100 Вт. Точная возможность быстрой зарядки на данный момент остается неизвестной.

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источник изображения: GizmochinaКомпания выпустила свой первый телефон, Nio Phone, в сентябре 2023 года. Телефон поставлялся с разогнанным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,36 ГГц, 6,81-дюймовым дисплеем 2K AMOLED с частотой обновления 120 Гц, тройной системой камер с основным датчиком на 50 МП и аккумулятором емкостью 5200 мАч.