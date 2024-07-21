Смартфон получит 48-мегапиксельную камеру, 6,06-дюймовый экран и чип A18 Bionic.

Бюджетная серия смартфонов iPhone SE компании Apple всегда вызывала интерес. Она предлагает мощные внутренние компоненты в слегка устаревшем дизайне.

Новая утечка от авторитетного источника Ice Universe проливает свет на технические характеристики iPhone SE 4, по-видимому, положив конец слухам о двойной камере, пишет Gizmochina. По данным Ice Universe, iPhone SE 4 будет оснащен одной 48-мегапиксельной задней камерой. Размер экрана составит 6,06 дюйма, что больше в сравнении с 4,7-дюймовым дисплеем SE 3. Предполагается, что его частота обновления составит 60 Гц, что выглядит странно, поскольку даже телефоны Android среднего класса предлагают дисплеи с частотой 90 Гц или 120 Гц.

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Предполагается, что за работу смартфона будет отвечать чип Apple A18 Bionic. В утечке также упоминается 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

источник изображения: Gizmochina Смартфон получит алюминиевую боковую рамку, но телефон откажется от культовой кнопки «Домой» и массивных рамок старых моделей SE, выбрав дизайн, более близкий к текущей линейке iPhone. Также упоминается Face ID, который заменит Touch ID на своих предшественниках.

Кроме того, iPhone SE 4 получит USB-C, что является долгожданным изменением, учитывая текущий разъем Lightning. С точки зрения цены, ожидается, что iPhone SE 4 будет стоить от 499 до 549 долларов и будет представлен в мае 2025 года.