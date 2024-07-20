Компания Redmi планирует использовать этот чипсет в своих будущих смартфонах.

Во круг предстоящего флагманского чипсета от MediaTek, Dimensity 9400, уже несколько месяцев ходят слухи. Тем не менее, это может быть не единственный высококлассный чип, который разрабатывает компания. Информатор Digital Chat Station в недавнем сообщении Weibo показал, что MediaTek также работает над Dimensity 8400, субфлагманский SoC с впечатляющей производительностью, сообщает Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaУтечка показывает, что Dimensity 8400 набирает от 1,7 до 1,8 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. Этот показатель ставит его на один уровень или даже опережает недавно анонсированный Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который набрал около 1,7 миллиона баллов в том же тесте. Также информатор упоминает, что самый доступный смартфон с Dimensity 8400 может стоить всего 1500 юаней (примерно 18 050 рублей). Если это так, то устройства с этим чипсетом не только предложат лучшую производительность, чем их аналоги Qualcomm, но и будут дешевле.

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источник изображения: GizmochinaКроме того, китайское технологическое издание IT Home сообщает, что компания Redmi работает над смартфонами с различными процессорами, включая Dimensity 9300+, Dimensity 8400, Snapdragon 8 Gen 3 и предстоящий Snapdragon 8 Gen 4. Интересно, что три из этих моделей Redmi, по слухам, имеют общие черты дизайна такие, как металлическая рамка, дисплеи 1,5K или 2K, быстрая зарядка мощностью 100 Вт и большие батареи.

источник изображения: GizmochinaХотя пока не подтверждено, в каком именно телефоне Redmi будет использовать процессор Dimensity 8400, но чипсет может быть частью предстоящей серии K80, хотя это всего лишь предположения с нашей стороны. Имейте в виду, что эти детали все еще основаны на слухах, поэтому официальные результаты тестов и цены на телефон Dimensity 8400 могут отличаться от упомянутых выше. Но если утечки верны, то Dimensity 8400 может предложить производительность флагманского уровня по средней цене, что сделает рынок смартфонов еще более конкурентным.



