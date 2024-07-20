Она сохранит 8-ядерный процессор Zen 2 с тактовой частотой до 3,85 ГГц и графический чип RDNA 3 с 30 WGP.

Sony PlayStation 5 Pro позиционируется как самая мощная игровая консоль в мире. Официальная презентация PlayStation 5 Pro запланирована на конец этого года, но конкретная дата релиза ранее не разглашалась. Новая инсайдерская утечка указывает на то, что PS5 Pro может быть выпущена во второй половине 4 квартала 2024 года, сообщает Gizmochina.

Sony заняла свою нишу в высшем эшелоне игровых консолей благодаря своей эволюции PlayStation. Следующие поколение чрезвычайно популярной консоли является Sony PlayStation 5 Pro. По слухам PS5 Pro будет представлена во второй половине 2024 года. Однако недавние сообщения предполагают, что консоль может быть запущена не раньше до конца 2024 года, возможно, до начала 2025 года. Новые подробности от Insider Gaming обрисовали сроки выпуска Sony PlayStation 5 Pro.

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источник изображения: GizmochinaРазработчики игр, согласно инсайдерской информации, смогут предлагать игры и программное обеспечение в команду Sony Platform Certification & Operations с конца июля. Новые сроки указывают на возможный запуск PS5 Pro к концу года. Однако стоит учитывать, что эти новые детали не гарантируют выпуск долгожданной игровой консоли в 4 квартале 2024 года. Считается, что официальный анонс PlayStation 5 Pro будет сделан в сентябре.

Ожидается, что Sony PlayStation 5 Pro сохранит тот же 8-ядерный процессор Zen 2 с тактовой частотой до 3,85 ГГц, что сделает ее быстрее, чем обычная PS5. К слову сказать, процессор поставляется с новым графическим чипом RDNA 3 с 30 WGP. Консоль поставляется с 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, пропускная способность которой увеличена на 28% до 576 Гбит/с.