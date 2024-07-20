Планшет оснащен процессором Dimensity 8300, 256 ГБ памяти и батареей 10 200 мАч.

Компания Lenovo официально подтвердила некоторые характеристики предстоящего планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7, который, как ожидается, будет запущен в конце этого месяца, пишет Gizmochina. источник изображения: GizmochinaПланшет будет использовать процессор Dimensity 8300, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ. Чипсет состоит из 4x Arm Cortex-A715, 4x Arm Cortex-A510 и Arm Mali-G615 MC6. Он набирает около 1400 и 4200 баллов в одноядерном и многоядерном тесте Geekbench соответственно.

Планшет может похвастаться аккумулятором емкостью 10200 мАч, с поддержкой быстрой зарядки Super Flash мощностью 45 Вт. Утверждается, что устройство обеспечивает время автономной работы в режиме ожидания 79.6 дней. Планшет уже прошел китайскую сертификацию 3С. источник изображения: GizmochinaСогласно предыдущему тизеру, устройство будет иметь 12,7-дюймовый дисплей с высоким разрешением 2,9K.

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Устройство поставляется с предустановленным пользовательским интерфейсом ZUI 16 от Lenovo. Ожидается, что он будет предлагать различные функции для повышения производительности, включая поддержку кросс-экранной клавиатуры и мыши, которые должны обеспечить бесперебойную многозадачность между планшетом и другими устройствами.

источник изображения: Gizmochina Планшет оснащен звуковой системой из четырех динамиков JBL с поддержкой Dolby Atmos. А чтобы сделать работу более приятной, планшет позволяет легко прикрепить стилус на задней панели благодаря магнитам.

Задняя часть устройства оснащена одной камерой и модулем вспышки внутри прямоугольного островка камеры.