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Аскар_Техник
Simply NUC представила новую серию мини-ПК extremeEDGE c процессором AMD Ryzen Pro 8840
Они оснащены технологией Nano-BMC, до 64 ГБ оперативной памяти и до 24 ТБ SSD. Размеры моделей составляют 163 x 149 x 72,94 мм, вес - около 2,25 кг.

Компания Simply NUC представила новую серию своих безвентиляторных мини-ПК, пишет Gizmochina. Мини-ПК extremeEDGE работают на базе процессоров AMD Phoenix-U и Hawk Point-U серий 2000 и 3000. Новые модели получат комплектацию процессором AMD Ryzen Pro 8840. AMD Ryzen embedded V3C18l и Ryzen 7 7840U также входят в число опций, которые доступны для новой модели. Модели  имеют варианты на базе гибридных процессоров Intel N5015 и N100. Мини-ПК  поставляются с безвентиляторным алюминиевым корпусом, который может выдерживать температуру окружающей среды от -40ºC до 85ºC

источник изображения: GizmochinaВ безвентиляторных мини-ПК extremeEDGE используется технология Nano-BMC (Baseboard Management Controller), которая объединяет удаленный мониторинг и управление мощных безвентиляторных серверов. В архитектуре Nano-BMC поддерживается создание виртуального диска, удаленное управление питанием и бесшовное обновление встроенного ПО. Модель премиум-класса в серии extremeEDGE 3000 оснащена любым из топовых процессоров AMD. Это либо встраиваемые процессоры Ryzen V3C181, либо Ryzen 7 7840U/ Pro 8840U. Дополняются  они интегрированным блоком питания XDNA. Все версии безвентиляторных серверов mini-PC extremeEDGE предлагают до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5600 и до 24 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 NVMe. Максимальная выходная мощность процессоров составляет менее 54 Вт TDP, что обеспечивает надлежащее охлаждение во время работы устройства.  Для подключения используется две сетевые карты 10GbE, четыре порта USB-A 3.2, HDMI 2.1 и DP через разъем USB-C, mDP или полноразмерный разъем 2.1. Модели оснащены портом mini-USB для доступа к игровым консолям.

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 источник изображения: GizmochinaРазмеры безвентиляторных мини-ПК серверов Simply NUC extremeEDGE составляют до 163 x 149 x 72,94 мм, а вес составляет всего около 2,25 кг. Все версии модели поддерживают подключение Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также подключение к сети 4G/5G. Конкретных подробностей о дате выпуска и ценах на новые безвентиляторные мини-ПК extremeEDGE пока нет.

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#simply nuc extremeedge
Источник: gizmochina.com
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