ZT3 Pro имеет запас хода 40 км, а Xyber - 105 км. Оба оснащены интеллектуальными функциями.

Компания Segway представила два новых электрических двухколесных транспортных средства во время презентации 18 июля, пишет Gizmochina. Это электросамокат Segway ZT3 Pro и электровелосипед Xyber. ZT3 Pro предназначен для использования в городских условиях, в то время как Xyber хорошо подходит для передвижения по бездорожью.

источник изображения: Gizmochina

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Segway ZT3 Pro имеет запас хода 40 км, в то время как Xyber имеет увеличенный запас хода до 105 км. Оба новых двухколесных транспортных средства оснащены регулируемой подвеской и несколькими интеллектуальными функциями - разблокировкой без ключа и поддержкой обновлений OTA. ZT3 Pro оснащен двигателем мощностью 650 Вт с тремя скоростными режимами и максимальной скоростью 32 км/ч.

источник изображения: GizmochinaМодель оснащена передним и задним дисковым тормозом, электронной системой помощи при торможении. ZT3 Pro использует 11-дюймовые вакуумные шины, а вес Segway ZT3 Pro составляет 29 кг. Электросамокат выдерживает нагрузку до 120 кг. Он имеет 3-дюймовую приборную панель для просмотра информации о поездке на ходу.

источник изображения: GizmochinaЭлектрический велосипед Segway Xyber предназначен для езды на велосипеде в более сложных дорожных условиях. Он оснащен бесщеточным двигателем мощностью 400 Вт и литиевой батареей 48 В. Он имеет передние и задние дисковые тормоза для отличного контроля над мотоциклом, а 2,4-дюймовый полноцветный дисплей предоставляет водителю важную информацию о поездке. Стартовая цена электросамоката Segway ZT3 pro составляет 3 399 юаней (40 900 рублей). Xyber стоит от 9 999 юаней (120 000 рублей).