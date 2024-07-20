Она набрала 46 298 баллов в бенчмарке Geekbench 6.3 Vulkan, что соответствует показателям ноутбука GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти.

источник изображения: GizmochinaФлагманский iGPU AMD Radeon 890M прошел испытания на Geekbench, сообщает Gizmochina. Данные Geekbench показывают, что Radeon 890M находится на одном уровне по производительности с Ampere dGPU начального уровня. Просочившиеся бенчмарки Geekbench подтвердили, что комбинация Zen 5 + RDNA 3.5 Strix Point обладает большей производительностью.

источник изображения: GizmochinaRadeon 890M набрала 46 298 баллов в бенчмарке Geekbench 6.3 Vulkan, что соответствует показателям ноутбука GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти. В OpenCL она набрала 42 923 балла. Тесты производительности Radeon 890M на Geekbench указывают на класс dGPU, и ожидается, что он будет улучшаться с последующими обновлениями. Также данные Geekbench указывают на то, что Radeon 890M использует память 1868 МТ/с, что довольно медленно для архитектуры памяти DDR5.

реклама

источник изображения: GizmochinaМощность Radeon 890M не была указана в результатах Geekbench, но она значительно быстрее, чем предыдущая Radeon 780M, которая имеет более низкий балл в тестах (28 878 в среднем). AMD также заявила, что RDNA 3.5 (15W) примерно на 32% быстрее, чем RDNA 3.