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Аскар_Техник
Gigabyte выпустила панорамный корпус C500 Panoramic Stealth
Корпус Gigabyte C500 Panoramic Stealth доступен в черном и белом цветах.

Компания Gigabyte представила новый корпус C500 PANORAMIC STEALTH для ПК, пишет Gizmochina. Этот корпус отдает приоритет как стилю, так и функциональности, предлагая современный прямоугольный дизайн с панорамным видом на ваши внутренние компоненты. 

C500 PANORAMIC STEALTH доступен в черном и белом исполнении. Большие панели из закаленного стекла толщиной 4 мм на передней и боковой сторонах корпуса позволяют продемонстрировать тщательно подобранные компоненты ПК во всей красе. Gigabyte дополняет элегантный дизайн перфорированными секциями на верхней, нижней и правой панели. Эти перфорации улучшают воздушный поток и эффективность охлаждения в корпусе.

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Что касается совместимости, C500 PANORAMIC STEALTH поддерживает стандартные материнские платы ATX с разъемами для подключения на задней панели. Корпус от Gigabyte может вмещать башенный кулер высотой до 176 мм и блоки питания длиной до 200 мм. Поддерживается установка видеокарт длиной до 410 мм. При вертикальном расположении в корпус могут поместиться видеокарты толщиной до 5 слотов. В C500 PANORAMIC STEALTH есть множество вариантов хранения. Пользователи могут установить один 3,5-дюймовый жесткий диск под передней панелью, а другой 2,5-дюймовый диск перед отсеком для блока питания.

источник изображения: GizmochinaВ корпусе в общей сложности можно разместить до семи вентиляторов. Верхняя секция позволяет установить три 120-мм или два 140-мм вентилятора и совместима с 360-мм радиаторами. Gigabyte установила четыре 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой.

Для легкого доступа передняя панель ввода-вывода удобно расположена в правом верхнем углу корпуса. Он оснащен двумя портами USB 3.0 Type-A, одним портом USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с Type-C и комбинированным 3,5-мм разъемом для наушников/микрофона. Благодаря панорамным видам, предустановленным вентиляторам с ARGB-подсветкой, а также нескольким вариантам хранения и охлаждения корпус подходит для пользователей, которые отдают приоритет как эстетике, так и функциональности своего компьютерного корпуса.

#gigabyte c500 panoramic stealth
Источник: gizmochina.com
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