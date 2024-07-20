ASUS ROG Magic 16 Air оснащен видеокартами RTX 4060/4070, весит 1,85 кг и стоит от $2200 до $2475.

Ноутбук Asus ROG Magic 16 Air на базе процессора Ryzen AI 9 HX 370 поступил в продажу в Китае, пишет Gizmochina. Ноутбук оснащен графическим процессором Ryzen AI 9 HX 370 и видеокартой RTX 4060. Несмотря на то, что он является частью игровой серии ROG от Asus, этот игровой ноутбук весит всего 1,85 кг.

источник изображения: GizmochinaНоутбук поставляется в двух вариантах: один с RTX 4060, а другой с RTX 4070, по цене примерно 2200 долларов и 2475 долларов соответственно. Asus ROG Magic 16 Air Ryzen AI Edition может похвастаться аккумулятором емкостью 90 Втч и поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Кроме того, его толщина составляет всего 14,9 мм. ROG Magic 16 Air оснащен дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц. Яркость составляет 500 нит, что является привычным показателем яркости среди ноутбуков серии ROG. Стоит отметить, что дисплей ноутбука оснащен OLED-панелью.

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Ryzen AI 9 HX 370 может развивать частоту до 5,1 ГГц с Turbo Boost. Также ноутбук вмещает в себя 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Что касается подключения, он имеет USB 4, USB 3.2 Gen2, 2x USB-A, HDMI 2.1 и 3,5-мм разъем для наушников. К сожалению, в ноутбуке отсутствует порт Ethernet.