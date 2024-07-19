Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,67-дюймовым экраном и камерой с двумя объективами. Доступны версии на 256 ГБ и 512 ГБ, цены начинаются от 1 999 юаней.

Компания Oppo расширяет свою линейку смартфонов A-серии в Китае предстоящим Oppo A3 Vitality Edition 5G. Устройство было замечено на веб-сайте China Telecom, раскрывающем все его ключевые детали, пишет gizmochina.

источник изображения: GizmochinaТелефон оснащен прямоугольным модулем камеры на задней панели, в котором размещены два объектива и кольцевая светодиодная подсветка. Согласно данным, устройство будет использовать процессор SoC MediaTek Dimensity 6300. Смартфон получит Android 14 из коробки. Oppo A3 Vitality Edition 5G оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей. Это достойный размер экрана для повседневного использования. Его размеры составляют 165,79 х 76,14 х 7,68 мм, а весит он 185,7 грамма.

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источник изображения: GizmochinaЗадняя камера включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный дополнительный датчик, в то время как спереди расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5100 мАч и поставляется со стандартными опциями подключения, такими как GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Листинг China Telecom также пролил свет на детали ценообразования и доступности. Он поставляется с одной оперативной памятью объемом 12 ГБ и предлагает два варианта памяти: 256 ГБ и 512 ГБ, оба поддерживают расширение памяти с помощью карты microSD до 2 ТБ. Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: «Черное море тумана», «Зеленый бамбуковый лес» и «Пурпурный полумесяц». Цены начинаются от 1 999 юаней (около 24 000 рублей) за версию на 256 ГБ и 2 299 юаней (примерно 27 500 рублей) за модель на 512 ГБ.