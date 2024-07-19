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Аскар_Техник
Раскрыт дизайн и технические характеристики Motorola Edge 50 Neo
Motorola готовит к выпуску смартфон Edge 50 Neo с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 7300 и батареей на 4 310 мАч.

Компания Motorola готовится представить смартфон Edge 50 Neo в ближайшее время. Ожидается, что эта модель будет запущена в ближайшее время, но до официального анонса дизайн и характеристики Edge 50 Neo были раскрыты в свежем отчете, пишет Gizmchina.

источник изображения: GizmochinaИзвестный информатор Парас Гуглани поделился информацией с 91Mobiles. В отчете утверждается, что Motorola Edge 50 Neo будет оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Экран, вероятно, имеет разрешение Full HD+. Смартфон использует процессор SoC MediaTek Dimensity 7300. Что касается оптики, Edge 50 Neo, по слухам, будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой сзади, которая может работать в паре с 13-мегапиксельными и 10-мегапиксельными датчиками.

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источник изображения: GizmochinaСпереди находится 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Это устройство питается от аккумулятора емкостью 4 310 мАч, который поддерживает быструю зарядку. Эта модель будет работать на ОС Android 14 из коробки и будет оснащена 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Edge 50 Neo будет иметь класс защиты IP68 от воды и пыли. Предстоящий смартфон Motorola имеет толщину всего 8,1 мм и весит 171 грамм. Также в отчете поделились изображениями Edge 50 Neo, который имеет знакомый дизайн и выполнен в цветовом варианте Poinciana. Хотя сзади мы видим этикетку Pantone. Motorola выпустила Edge 40 Neo в сентябре 2023 года, поэтому можно ожидать аналогичных сроков запуска его преемника. К сожалению, стоимость и дата выхода смартфона пока неизвестна. 


#motorola edge 50 neo
Источник: gizmochina.com
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Опубликован ряд характеристик смартфона Motorola Edge 50 Neo
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