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Аскар_Техник
Dyson выпустила наушники OnTrac с 8 микрофонами и шумоподавлением до 40 дБ
Время автономной работы наушников достигает 55 часов. Доступны 2000 цветовых комбинаций и приложение MyDyson для настроек. Цена - $499,99

Dyson представила новые наушники под названием Dyson OnTrac, предлагающие звук премиум-класса и заявленное лучшее в своем классе шумоподавление. пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaOnTrac может похвастаться системой из 8 микрофонов с настраиваемым алгоритмом активного шумоподавления (ANC), устраняющим до 40 дБ нежелательного шума. Это сочетается с высококачественным звуком с широким частотным диапазоном от 6 Гц до 21 кГц для чистых высоких частот и глубоких басов.

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 источник изображения: GizmochinaУльтрамягкие подушки из микрофибры, многошарнирные рычаги подвеса для надежной посадки и сбалансированное распределение веса, достигаемое за счет уникально расположенной батареи в оголовье. Dyson даже предлагает более 2000 настраиваемых цветовых комбинаций для чашек и шапок. Выберите одну из отделок, таких как алюминий с ЧПУ, медь, никель или вариант с керамической окраской.

 источник изображения: GizmochinaСтоит отметить, время автономной работы - до 55 часов с включенным активным шумоподавлением. Приложение MyDyson позволяет отслеживать уровень звука, настраивать настройки эквалайзера (усиление низких частот, нейтральный) и получать автоматические обновления программного обеспечения. К слову сказать, устройство имеет ряд интересных функций такие, как обнаружение головы, звуковое сопровождение в режиме реального времени и джойстик, управляющий устройством. Наушники Dyson OnTrac доступны по цене $499,99 (примерно 44 000 рублей), а дополнительные цвета амбушюр и колпачков стоят $49,99 (около 4 500 рублей) за каждый комплект.


#dyson ontrac
Источник: gizmochina.com
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