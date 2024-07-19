Смартфон будет иметь четыре камеры, включая два перископических телеобъектива. Степень защиты от пыли и воды - IP68 или IP69.

Компания Oppo работает над серией смартфонов Find X8. Сообщается, что линейка может включать в себя три модели, такие как Find X8, X8 Pro и X8 Ultra. В то время как вариант Ultra может выйти на рынок в январе 2025 года, X8 и X8 Pro, скорее всего, представят в октябре или ноябре этого года. Digital Chat Station слил ключевые подробности о флагманском смартфоне Find X8 Pro, сообщает Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaХодят слухи, что Find X8 и X8 Pro могут быть оснащены чипсетом Dimensity 9400, а Find X8 Ultra может быть оснащен процессоромSoC Snapdragon 8 Gen 4. Утечка предполагает, что, как и Find X8, вариант Pro будет иметь сравнительно большой дисплей, который поддерживает разрешение 1,5K. Согласно предыдущему отчету, X8 может иметь плоский дисплей, но вариант Pro может иметь экран с изогнутыми краями.

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источник изображения: GizmochinaНовая утечка также раскрывает интеграцию одноточечного ультразвукового датчика отпечатков пальцев в экран X8 Pro. Он будет получать энергию от большой кремниевой батареи.

источник изображения: GizmochinaFind X8 Pro будет иметь четыре камеры с двумя перископическими телеобъективами сзади. Он также упомянул, что текущий инженерный прототип устройства имеет объектив LYT-808, который, по-видимому, является основной камерой. Говорят, что один из перископов оснащен сенсором камеры Sony IMX882 (LYT-600). Также источник добавил, что X8 Pro будет иметь степень защиты от пыли и воды IP68 или IP69.