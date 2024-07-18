Устройство RMX3989 получило одобрение TENAA, оснащено 6,67-дюймовым дисплеем, блоком камер 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумулятором 5 050 мАч.

Realme недавно объявила, что представит смартфоны Realme 13 Pro и 13 Pro+ 30 июля в Индии. Также серия 13 Pro скоро будет запущена в Китае, но дата ее запуска пока не подтверждена. Китайские сертификационные платформы, такие как TENAA и 3C, одобрили предполагаемый Realme 13 Pro+ с номером модели RMX3921 в июне. Теперь новое устройство RMX3989 получило одобрение платформы TENAA, пишет Gizmochina. В листинге представлены изображения и технические характеристики устройства. Пока неизвестно, дебютирует ли он как стандартный Realme 13 Pro.

источник изображения: GizmochinaСогласно данным, телефон RMX3989 Realme оснащен 6,67-дюймовой изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и под экраном расположен датчик отпечатков пальцев. Вероятно, смартфон поддерживает частоту обновления 120 Гц. Он имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру и блок тройной камеры 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц обеспечивает работу Realme RMX3989, хотя конкретный чипсет до сих пор неизвестен. Ожидается, что смартфон будет поставляться в нескольких вариантах оперативной памяти, включая 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, с вариантами хранения 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Realme RMX3989 оснащен аккумулятором емкостью 5 050 мАч (номинальное значение). Ранее показанная сертификация устройства 3C показала, что оно может иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Скорее всего, он будет работать на Realme UI 5 на базе Android 14. Телефон имеет размеры 161,3 x 73,9 x 8,2 мм и весит 188 граммов.