В базе данных 3C обнаружено новое зарядное устройство мощностью 100 Вт, которое, вероятно, будет использоваться в Nio Phone 2. Компания Nio рассматривает создание телефонов как стратегию защиты от конкуренции со стороны Huawei и Xiaomi на рынке электромобилей.

В сентябре 2023 года китайская компания Nio, которая наиболее известна своими электромобилями, выпустила свой первый смартфон Nio Phone на домашнем рынке. В марте этого года генеральный директор компании Уильям Ли подтвердил, что Nio Phone 2, находится на стадии разработки, пишет Gizmochina. Также генеральный директор компании сказал, что компания планирует выпускать по одному новому телефону в год. Появление Nio Phone 2 уже близко, так как он, как сообщается, получил одобрение от китайской платформы сертификации 3C.

источник изображения: GizmochinaПеред запуском на сертификационной платформе 3C появился Nio Phone с модельным номером N2401, оснащенный зарядным устройством мощностью 100 Вт. Однако его предшественник поддерживает только проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. В базе данных 3C обнаружен новый смартфон Nio с номером модели N2401, а также зарядное устройство мощностью 100 Вт. Это устройство, скорее всего, будет грядущим Nio Phone 2. Хотя в списке есть зарядное устройство мощностью 100 Вт, неясно, будет ли оно поддерживать зарядку мощностью 100 Вт или зарядку мощностью 66 Вт, как его предшественник. Аккумулятор будущего смартфона имеет емкость 5000 мАч. Nio Phone появился в базе данных 3C в сентябре и стал официальным в том же месяце. Следовательно, есть вероятность, что Nio Phone 2 может дебютировать в конце этого месяца или в августе.

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источник изображения: GizmochinaРешение компании Nio создавать телефоны является защитной стратегией в ответ на выход Huawei и Xiaomi на рынок электромобилей. Напомним, что Nio Phone предназначен для работы в качестве полноценного автомобильного ключа, позволяя владельцам разблокировать, запирать и даже заводить свои автомобили с помощью телефона, даже когда телефон выключен. Также он обеспечивает расширенное управление автомобилем, позволяя пользователям настраивать такие параметры, как кондиционер, сиденья и музыку, прямо со своего телефона. К слову сказать, телефон легко интегрируется с информационно-развлекательной системой автомобиля, обеспечивая такие функции, как автоматическая синхронизация музыки и контактов.

Nio Phone оснащен разогнанным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,36 ГГц, 6,81-дюймовым экраном AMOLED 2K 120 Гц, 50-мегапиксельной тройной камерой и аккумулятором емкостью 5200 мАч. Есть вероятность, что телефон Nio может быть оснащен разогнанной версией Snapdragon 8 Gen 3.



