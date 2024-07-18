Ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц. Ноутбук оснащен мощной системой охлаждения, весит 1,5 кг и стоит 7 999 юаней (около 96 400 рублей).

Компания ASUS представила Fearless Pro16 2024, игровой ноутбук с мощным процессором AMD Ryzen AI 9 365 (кодовое название Strix Point) и 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц, пишет Gizmochina.

Процессор Ryzen AI 9 365 с ядрами Zen 5 и встроенным NPU XDNA 2 обещает высокую производительность для геймеров и творческих пользователей. Видеокарта Radeon 880M, которая построена на архитектуре RDNA 3.5, обеспечивает улучшение на 15% по сравнению с предыдущим поколением и конкурирует по производительности с графическим процессором RTX 3050 мощностью 40 Вт.

реклама

Fearless Pro16 2024 оснащен 16-дюймовым OLED- дисплеем 3.2K, который может похвастаться частотой обновления 120 Гц, 100% цветовым охватом P3, 10-битной глубиной цвета и пиковой яркостью 600 нит.

источник изображения: GizmochinaКомпания ASUS оснастила Fearless Pro16 2024 мощной системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками. Сам ноутбук на удивление тонкий и легкий для своих возможностей, его толщина составляет всего 13,9 мм, а вес — всего 1,5 кг. Цельнометаллический корпус дает гладкую и прочную конструкцию, а шарнир на 180 градусов обеспечивает максимальную гибкость для различных сценариев использования.

Что касается подключения, Fearless Pro16 2024 оснащен HDMI 2.1 TMDS, портами USB4, устройством чтения карт памяти microSD и портом USB-C, который поддерживает подачу питания в широком диапазоне напряжений (5–20 В). К слову сказать, ноутбук оснащен RGB-клавиатурой, трекпадом с частотой дискретизации 240 Гц для отзывчивого управления, камерой с разрешением 1080p для безопасного распознавания лиц и аккумулятором емкостью 75 Вт·ч для длительного использования.

ASUS Fearless Pro16 2024 уже доступен для предварительного заказа и официально поступит в продажу 28 июля по цене 7 999 юаней (около 96 400 рублей).