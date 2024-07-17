Первый cмартфон оснащен двусторонней спутниковой связью и ОС Android 14. Второй поддерживает защиту от пыли и воды IP68 и имеет большую батарею на 6000 мАч.

Компания Nubia 23 июля официально представит смартфоны Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition. Первый из них станет преемником Z50S Pro, выпущенного еще в июле прошлого года, пишет Gizmochina.

Смартфон Z60S Pro предлагает двустороннюю спутниковую связь в режиме реального времени. Телефон уже прошел сертификацию Wi-Fi Alliance 19 июня, которая подтвердила, что телефон будет поддерживать спутниковую связь. Также сообщается, что операционная система будет основана на базе Android 14. На данный момент не так много информации о Nubia Z60S Pro, но можно обратиться к предшественнику, чтобы получить представление о том, чего ожидать.

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источник изображения: GizmochinaNubia Z50S Pro продавался по цене 3699 юаней ($500). Он работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Телефон предлагается в трех вариантах: с 256 ГБ и 12 ГБ, с 1 ТБ и 12 ГБ, с 1 ТБ и 16 ГБ. Спереди телефон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 на 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью 1200 нит. На задней панели телефона находится большой круглый островок камеры, на котором расположены три камеры — 50 мегапиксельный основной датчик, 80-мегапиксельный 1/4,4-дюймовый телеобъектив, и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный 13-миллиметровый объектив. Телефон работает под управлением операционной системы MyOS компании на базе Android 13.

источник изображения: GizmochinaК слову сказать, компания анонсирует еще один телефон на мероприятии – Nubia Z60 Ultra Leading Edition. Сообщается, что этот телефон поддерживает защиту от пыли и воды IP68 и работает на Snapdragon 8 gen 3. Пользователи также получат технологию подэкранной камеры компании 6-го поколения на передней панели. Постер также подтверждает, что телефон будет оснащен большой батареей емкостью 6000 мАч.