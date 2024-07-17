Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Компания Nubia представит новые смартфоны Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition 23 июля
Первый cмартфон оснащен двусторонней спутниковой связью и ОС Android 14. Второй поддерживает защиту от пыли и воды IP68 и имеет большую батарею на 6000 мАч.

Компания Nubia 23 июля официально представит смартфоны Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition. Первый из них станет преемником Z50S Pro, выпущенного еще в июле прошлого года, пишет Gizmochina.

Смартфон Z60S Pro предлагает двустороннюю спутниковую связь в режиме реального времени. Телефон уже прошел сертификацию Wi-Fi Alliance 19 июня, которая подтвердила, что телефон будет поддерживать спутниковую связь. Также сообщается, что операционная система будет основана на базе Android 14. На данный момент не так много информации о Nubia Z60S Pro, но можно обратиться к предшественнику, чтобы получить представление о том, чего ожидать.

реклама

 источник изображения: GizmochinaNubia Z50S Pro продавался по цене 3699 юаней ($500). Он работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Телефон предлагается в трех вариантах: с 256 ГБ и 12 ГБ, с 1 ТБ и 12 ГБ, с 1 ТБ и 16 ГБ. Спереди телефон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 на 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью 1200 нит. На задней панели телефона находится большой круглый островок камеры, на котором расположены три камеры — 50 мегапиксельный основной датчик, 80-мегапиксельный 1/4,4-дюймовый телеобъектив, и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный 13-миллиметровый объектив. Телефон работает под управлением операционной системы MyOS компании на базе Android 13. 

источник изображения: GizmochinaК слову сказать, компания анонсирует еще один телефон на мероприятии – Nubia Z60 Ultra Leading Edition. Сообщается, что этот телефон поддерживает защиту от пыли и воды IP68 и работает на Snapdragon 8 gen 3. Пользователи также получат технологию подэкранной камеры компании 6-го поколения на передней панели. Постер также подтверждает, что телефон будет оснащен большой батареей емкостью 6000 мАч.

#nubia z60s pro #nubia z60 ultra leading edition
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Nubia анонсировала смартфоны Nubia Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
11
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
3
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
2
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
2
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
+
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
12
Украина разрабатывает новый высокоскоростной беспилотник "Пуля" для борьбы с БПЛА
2
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
1
Шесть популярных смартфонов Samsung уже получили июльское обновление безопасности
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
10
Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
+
Активисты облили краской электрический пикап Tesla Cybertruck в Германии
12
Челябинский электрометаллургический комбинат внедрит систему автоматического контроля выбросов за 550 млн рублей
1
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
1
Ryzen 7 9700X на 2% быстрее процессора Ryzen 7 7800X3D в играх
1
Apple открыла публичный доступ к бета-версии операционной системы macOS Sequoia
+
В Чечне построят новую гидроэлектростанцию мощностью 23 МВт
3

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
1
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
21
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
62
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
1
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
35
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
12

Сейчас обсуждают

DIP48
18:47
Повышенная максимальная температура, пониженные срок жизни и срок гарантии.
Процессорам Intel позволят нагреваться до 105°
DIP48
18:46
Так война НАТО с Россией уже давно идет. Проснулся одаренный. Уже целые кладбища польских наёмников.
Президент Польши: Поражение Украины приведёт к конфликту России с НАТО
SlyBiBi
18:44
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
slikts
18:36
Оракул дяди Сэма!
Президент Польши: Поражение Украины приведёт к конфликту России с НАТО
glavhyilo
18:36
а соответственно и нату хана тогда прийдёт просто.
Президент Польши: Поражение Украины приведёт к конфликту России с НАТО
Павел Кандеев
18:32
Статья к чему,а бы что вырыгать?
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 дребезжит — компания предлагает использовать скотч или вернуть деньги
Тимон Комбинезон
18:26
Xeon пушка! 🔥🔥🔥
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
AndreySE-VL
18:21
>>Рядовые кликеры получили копейки Мой знакомый, над которым я ржал, получил 16 тыс. рублей. Для кого-то копейки, но меня это впечатлило.
Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
lelik1974
18:09
Мамкиных ОСИНТеров сношать не должно количество переданного в войска.
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
Bamboliny
17:51
Вообще ничего не понял, что хотел сказать автор и какую цель преследовал в этом блоге - все максимально путано и кусковато. Оценку, само собой, не ставлю ибо это какая-то страничка блога, которая, воз...
О создании идеального игрового репака
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем