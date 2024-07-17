Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой 10-битной глубины цвета. Смартфон работает на базе Android 14 и поддерживает две SIM-карты. Стоимость модели начинается от $649.

Компания Red Magic выпустила смартфон Red Magic 9S Pro для мирового рынка после его дебюта в Китае в прошлом месяце, пишет Gizmochina. 9S Pro предлагает новый внешний вид и функции искусственного интеллекта. Red Magic 9S Pro оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+ с разрешением 2480 x 1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает 10-битную глубину цвета, 100% охват цветового пространства DCI-P3 и пиковую яркость до 1600 нит.

источник изображения: GizmochinaRed Magic 9S Pro оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading и графическим процессором Adreno 750, телефон предлагает варианты объемом 12 ГБ, 16 ГБ или 24 ГБ LPDDR5X оперативной памяти и варианты встроенной памяти на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ UFS 4.0. Он работает на базе Android 14 и поддерживает две SIM-карты. В Red Magic 9S Pro установлен аккумулятор емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

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источник изображения: GizmochinaТелефон оснащен тройной камерой на задней панели, включая 50-мегапиксельный основной датчик Samsung GN5, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов Samsung JN1 и 2-мегапиксельную макрокамеру GigaDevice GC02M1. Фронтальная камера представляет собой 16-мегапиксельный блок камеры, который находится под дисплеем. Другие функции включают в себя встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм, два динамика с DTS Ultra и три микрофона. Для подключения устройство поддерживает 5G NSA или SA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C и NFC. Размеры составляют 163,98 x 76,35 x 8,9 мм, а вес — 229 г.

Red Magic 9S Pro стоит от 649 долларов США за базовую модель, в то время как самый продвинутый вариант стоит 799 долларов США.