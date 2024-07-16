Nord 4 имеет процессор Snapdragon 7+ Gen 3 и 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей. Устройство поддерживает зарядку 100 Вт.

На своем летнем мероприятии компания OnePlus представила новый смартфон OnePlus Nord 4, который станет преемником прошлогоднего Nord 3, пишет Gizmochina. Смартфон имеет значительные обновления по сравнению со своими предшественниками.

источник изображения: GizmochinaOnePlus Nord 4 имеет совершенно другой дизайн в сравнении с другими устройствами серии. Смартфон обзавелся металлическим корпусом. Бренд рекламирует его как самый тонкий Nord из когда-либо существовавших, толщиной всего 8 миллиметров. На левом краю находится значок ползунка оповещений, а на задней панели горизонтально расположены датчики камеры. Спереди OnePlus Nord 4 оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1,5K и пиковой яркостью 2150 нит.

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источник изображения: GizmochinaДвойная задняя камера OnePlus Nord 4 включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Также имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера. OnePlus Nord 4 использует процессор Snapdragon 7+ Gen 3. Он имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

источник изображения: GizmochinaУстройство оснащено надежной системой отвода тепла, которая состоит из графитового листа высокой плотности, стальной испарительной камеры. Стоит отметить, что материал из алюминиевого сплава гарантирует возможность контроля температуры. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5 500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Говорят, что он рассчитан на 1600 циклов зарядки.

OnePlus Nord 4 работает на Android 14 из коробки и оснащен такими функциями, как AI Eraser, AI Clear Face и AI Best Face. Устройство имеет 6 лет поддержки программного обеспечения, включая 4 обновления ОС и дополнительные 2 года исправлений безопасности.

Смартфон предлагается в цветах Mercurial Silver, Obsidian Black и Oasis Green. Стоимость смартфона OnePlus Nord 4 начинается от 29 999 рупий (около 32 000 рублей).