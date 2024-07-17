Планшет OnePlus Pad 2 оснащен 12,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Устройство получило процессор Snapdragon 8 Gen 3, 13-мегапиксельную и 8-мегапиксельную двойную заднюю камеру, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 9 510 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Компания OnePlus на своем летнем мероприятии представила свой второй планшет, пишет Gizmochina. Компания расширила свою линейку планшетов новым OnePlus Pad 2. Устройство представлено в качестве преемника прошлогоднего OnePlus Pad. Последнее обновление сохранит тот же дизайн. К слову сказать, OnePlus Pad 2 является ребрендинговой версией Pad Pro, который был выпущен в Китае в прошлом месяце.

OnePlus Pad 2 оснащен 12,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3000 x 2120 пикселей. Дисплей имеет частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 900 нит. Он поддерживает контент HDR10 и Dolby Vision. Экран со всех сторон окружен симметричными рамками. Планшет обзавелся шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos.

реклама

источник изображения: GizmochinaOnePlus Pad 2 имеет металлический корпус и круглый модуль камеры на задней панели. Планшет оснащен 13-мегапиксельной и 8-мегапиксельной камерами. Спереди находится16-мегапиксельная фронтальная камера.

Устройство совместимо с клавиатурой Smart folio и стилусом.

OnePlus Pad 2 использует процессор Snapdragon 8 Gen 3, который является значительным обновлением по сравнению с предшественником. Он предлагается в конфигурациях 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти.

Устройство работает под управлением ОС Android 14 и оснащено различными функциями искусственного интеллекта такими, как AI Speak, AI Summarise, AI Writer и Recording Summary. Компания внедрила функцию Open Canvas в планшет от OnePlus Open. Планшет питается от аккумулятора емкостью 9510 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

OnePlus Pad 2 стоит от 39 999 рупий (около 42 000 рублей) за базовую модель, в то время как самый продвинутый вариант стоит 42 999 рупий (около 45 000 рублей).