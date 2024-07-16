Процессор демонстрирует незначительное снижение мощности по сравнению с 7 Gen 3. Он показывает прирост на 15% в одноядерном и 12% в многоядерном тесте по сравнению с предшественником. Ожидается, что он будет представлен в смартфоне Redmi Note 14 Pro.

Предстоящий процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 появился на платформе Geekbench, пишет Gizmochina. Традиционно SoC с буквой «s» в названии означают небольшое понижение мощности процессора по сравнению с их аналогами без s.

источник изображения: GizmochinaРезультаты Geekbench 6.3 показывают, что 7s Gen 3 достигает 1,157 и 3,157 в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Эти цифры практически неотличимы от обычных показателей 7 Gen 3 в 1,147 и 3,129. По сравнению со своим предшественником, Snapdragon 7s Gen 2, новый процессор показывает на 15% прирост в одноядерном и на 12% в многоядерном тесте.

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источник изображения: GizmochinaЧто касается технических характеристик, то Snapdragon 7s Gen 3 будет иметь архитектуру с тремя кластерами. Основное ядро работает на частоте 2,5 ГГц, а три ядра производительных ядра — на частоте 2,4 ГГц. Четыре эффективных ядра дополняют комплект, работая на частоте 1,8 ГГц. Ходят слухи, что для большей производительности SoC будет использовать ядро Arm Cortex-A720. За обработку графики отвечает графический процессор Adreno 810 с тактовой частотой 480 МГц.

Хотя это еще не подтверждено, Snapdragon 7s Gen 3 может дебютировать со смартфоном Redmi Note 14 Pro. Вероятно, это связано с тем, что его предшественник, Redmi Note 13 Pro, оснащен SoC Snapdragon 7s Gen 2.