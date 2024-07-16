Компания Sony готовится к выпуску смартфона Xperia 5 VI после успеха Xperia 1 VI. Изображения Xperia 5 VI появились на сайте немецкого продавца чехлов. Камеры и дизайн похожи на Xperia 5 V, но нет кнопки спуска затвора. Телефон будет иметь 3,5-мм разъем для наушников.

После недавнего успешного запуска Xperia 1 VI компания Sony готовится к выпуску смартфона Xperia 5 VI. Изображения Xperia 5 VI были замечены на веб-сайте немецкого розничного продавца чехлов, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaНекоторые интернет-слухи утверждают, что Sony прекращает выпуск линейки Xperia 5, но оказалось, совсем иначе. Компания Sony собирается представить Xperia 5 VI в ближайшее время. На изображениях показан дизайн грядущего Xperia 5 VI. который очень похож на своего предшественника Xperia 5 V.

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источник изображения: GizmochinaКамеры имеют тот же размер и расположение, что и у Xperia 5 V. Также на изображениях виден боковой датчик отпечатков пальцев и кнопки регулировки громкости над ним. К сожалению, кнопка спуска затвора, которую очень сильно любят фотографы, отсутствует в Xperia 5 VI. К слову сказать, в то время как Xperia 1 VI имеет более квадратный дизайн, Xperia 5 VI имеет закругленные углы. Sony Xperia 5 VI оснащен 3,5-мм разъемом для наушников в верхней части телефона. Это все, что известно о будущем Sony Xperia 5 VI.