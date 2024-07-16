Xiaomi официально подтвердила дату запуска Redmi K70 Ultra. Смартфон будет представлен 19 июля в 19:00 по местному времени в Китае вместе с Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Smart Band 9, сообщает Gizmochina.
Redmi K70 Ultra будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300+, который предлагает высокопроизводительные вычислительные возможности. Один из вариантов хранения будет включать в себя 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, что подтвердил генеральный менеджер Redmi Томас Ванг. Его система камер оснащена основным 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX906, который, работает в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 2-мегапиксельным макродатчиком.
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Примечательно, что K70 Ultra является первым телефоном Redmi, использующим самостоятельно разработанный Xiaomi алгоритм обработки изображений AISP, направленный на повышение общей производительности камеры.
Еще одной изюминкой Redmi K70 Ultra является наличие чипа Pengpai T1 от Xiaomi. Он обеспечивает 12-процентный прирост производительности Wi-Fi, 20-процентное улучшение производительности GPS и значительное увеличение мощности сигнала 5G на 58%. Кроме того, смартфон будет иметь чип Surge P2, который отвечает за быструю зарядку и чип G1 для управления питанием. Это собственные SoC, разработанные Xiaomi.
К слову сказать, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Redmi K70 Ultra имеет сертификат защиты IP68 от пыли и воды. Спереди Redmi K70 Ultra оснащен плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Дисплей использует ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц, которая, как утверждает Xiaomi, обеспечивает лучшую защиту глаз в условиях низкой освещенности. Хотя точный размер дисплея остается нераскрытым, известно, что он был разработан совместно с TCL.
Вероятнее всего, Redmi K70 Ultra будет выпускаться только для китайского рынка. Но модифицированная версия телефона с лучшими камерами может быть выпущена во всем мире как Xiaomi 14T Pro.