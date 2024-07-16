Смартфон оснащен мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, большим объемом памяти и инновационными технологиями обработки изображений. Он также имеет чипы Pengpai T1 и Surge P2 для улучшения работы Wi-Fi, GPS и быстрой зарядки. K70 Ultra обладает защитой от пыли и воды, а также OLED-дисплеем с высокой частотой обновления.

Xiaomi официально подтвердила дату запуска Redmi K70 Ultra. Смартфон будет представлен 19 июля в 19:00 по местному времени в Китае вместе с Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Smart Band 9, сообщает Gizmochina.

Redmi K70 Ultra будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300+, который предлагает высокопроизводительные вычислительные возможности. Один из вариантов хранения будет включать в себя 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, что подтвердил генеральный менеджер Redmi Томас Ванг. Его система камер оснащена основным 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX906, который, работает в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 2-мегапиксельным макродатчиком.

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Примечательно, что K70 Ultra является первым телефоном Redmi, использующим самостоятельно разработанный Xiaomi алгоритм обработки изображений AISP, направленный на повышение общей производительности камеры.

источник изображения: GizmochinaЕще одной изюминкой Redmi K70 Ultra является наличие чипа Pengpai T1 от Xiaomi. Он обеспечивает 12-процентный прирост производительности Wi-Fi, 20-процентное улучшение производительности GPS и значительное увеличение мощности сигнала 5G на 58%. Кроме того, смартфон будет иметь чип Surge P2, который отвечает за быструю зарядку и чип G1 для управления питанием. Это собственные SoC, разработанные Xiaomi.

К слову сказать, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Redmi K70 Ultra имеет сертификат защиты IP68 от пыли и воды. Спереди Redmi K70 Ultra оснащен плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Дисплей использует ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц, которая, как утверждает Xiaomi, обеспечивает лучшую защиту глаз в условиях низкой освещенности. Хотя точный размер дисплея остается нераскрытым, известно, что он был разработан совместно с TCL.

Вероятнее всего, Redmi K70 Ultra будет выпускаться только для китайского рынка. Но модифицированная версия телефона с лучшими камерами может быть выпущена во всем мире как Xiaomi 14T Pro.