По слухам предстоящий складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 будет запущен 19 июля, сообщает Gizmochina. В преддверии запуска в Интернете появились концептуальные рендеры телефона благодаря новой утечке от «Fixed Focus Digital». На задней панели телефона находится тройная камера, которая будет поддерживать 100-кратный зум. Также стоит отметить, что в смартфоне на одну камеру меньше в сравнении с его предшественником. Прямоугольный модуль камеры также относительно немного шире по сравнению с предшественником.

источник изображения: GizmochinaВнешний экран поставляется с тем же вырезом для фронтальной камеры и немного более тонкими рамками. Согласно этому концептуальному рендеру, внутри большого прямоугольного островка будет расположена фирменная символика Leica и модуль вспышки в одном и том же положении. Тем не менее важно отметить, что последний рендер не полностью совпадает с ранее представленным утечками Xiaomi MIX Fold 4. С одной стороны, на предыдущем рендере показаны четыре камеры с двойной вертикальной компоновкой, а модуль вспышки перемещен рядом с камерами, где посередине размещен эмблема Leica.

источник изображения: GizmochinaКроме того, на предыдущем рендере не показана перископическая камера. К слову сказать, рендеры взяты из неофициальных источников и могут быть вдохновлены различными прототипами, над которыми Xiaomi работала на этапе тестирования. Таким образом, фактический продукт может иметь дизайн, немного отличающийся от того, что показывают рендеры.