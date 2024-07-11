Redmi K70 Ultra получил первое место в Android по комплексной производительности, набрав 2 382 780 баллов по шкале AnTuTu. Он оснащён технологией охлаждения нового поколения, которая снижает температуру ядра SoC на 3°C по сравнению с Redmi K60 Ultra. С чипсетом Dimensity 9300+ и новой системой охлаждения телефон способен обрабатывать две игры одновременно. Дисплей 1.5K с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт завершают список характеристик.

источник изображения: gizmochinaВскоре после официального анонса Redmi K70 Ultra Ван Тэн, вице-президент Xiaomi China по маркетингу и генеральный менеджер бренда Redmi, поделился дополнительной информацией об устройстве Redmi K70 Ultra. Ван Тэн заявил, что смартфон K70 Ultra занимает первое место в Android по комплексной производительности. Согласно официальному постеру, телефон набрал 2382780 баллов по шкале AnTuTu. Ходят слухи, что Redmi сотрудничает с MediaTek, чтобы максимально использовать чипсет в своем новом телефоне. Говорят, что - это будет самое тесное сотрудничество в данной отрасли.

источник изображения: gizmochina Также Ван Тэн сообщил, что K70 Ultra будет оснащен технологией охлаждения нового поколения, которая использует инновационную конструкцию вогнуто-выпуклой платформы. Выпуклая поверхность находится ближе к процессору, что снижает температуру ядра SoC до 3°C по сравнению с Redmi K60 Ultra. Вогнутая поверхность радиатора находится далеко от экрана, что приводит к более низкой температуре экрана.

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источник изображения: gizmochinaСообщается, что с чипсетом Dimensity 9300+ в паре с новой системой охлаждения телефон выдерживает геймплей Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду и способен обрабатывать две игры одновременно. Смартфон оснащен дисплеем 1.5K с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Снаружи телефон оснащен металлической средней рамкой и стеклянной задней крышкой.



