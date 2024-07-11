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Аскар_Техник
Samsung представила Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition
Устройство предоставляет эксклюзивный доступ к сервисам для спортсменов, включая Athlete 365, 6 Olympic Shop, Paris 2024, приложение Transport Accred и горячую линию MOK. Каждый Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition поставляется с eSIM и 100 ГБ данных 5G. Официальный запуск устройства запланирован на 24 июля 2024 года.

Наряду со стандартным Galaxy Z Flip 6, компания Samsung представила Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition во время мероприятия Galaxy Unpacked в Париже, пишет источник Gizmochina. Устройство имеет особый дизайн и эксклюзивные услуги в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

На корпусе смартфона изображены культовые олимпийские кольца и паралимпийская символика в золотом исполнении. Но если отвлечься от дизайна, то смартфон имеет идентичные технические характеристики и железо в сравнении со стандартным Galaxy Z Flip 6. К слову сказать, телефон был разработан специально для спортсменов, которые соревнуются на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх.  

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источник изображения: GizmochinaСпортсмены получают доступ к Athlete 365, 6 Olympic Shop, Paris 2024, приложению Transport Accred и горячей линии MOK. Каждый Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition получает eSIM со 100 ГБ данных 5G в партнерстве с Orange и два года международной гарантии. Спортсмены могут использовать новейший раскладной телефон для беспроводных платежей через Samsung Wallet. Специальная версия Galaxy Z Flip 6 будет продемонстрирована на олимпийском рандеву в витринах Samsung. Южнокорейский технологический гигант отправит Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition спортсменам 18 июля 2024 года, а его официальный запуск назначен на 24 июля 2024 года.

#galaxy z flip 6
Источник: gizmochina.com
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