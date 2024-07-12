Мышь оснащена двойным беспроводным подключением и датчиком HERO 25K. Она работает до 300 часов в режиме LIGHTSPEED и до 600 часов в Bluetooth. Мышь совместима с системой беспроводной зарядки Logitech G PowerPlay, что делает её легче на 18 грамм. Продажи начнутся 9 июля по цене $79,99.

источник изображения: gizmochinaВсемирно известная компания Logitech представила беспроводную игровую мышь G309 LIGHTSPEED, предназначенную для пользователей, которым требуется высокая производительность, комфорт и надежность, сообщает источник Gizmochina. Игровая мышь имеет двойное беспроводное подключение и точное отслеживание. Она оснащен датчиком HERO 25K, обеспечивающим более 300 часов игры с одной батареей AA в режиме LIGHTSPEED, а в режиме Bluetooth заряда батареи хватает на 600 часов. К слову сказать, мышка может работать с системой беспроводной зарядки Logitech G PowerPlay, которая устраняет необходимость в батарейке типа АА и делает мышь легче на 18 грамм. G309 LIGHTSPEED весит 86 грамм с батареей AA и 68 грамм с системой PowerPlay. Мышь имеет гибридные оптико-механические переключатели LIGHTFORCE, которые сочетают скорость оптического срабатывания с тактильной обратной связью механических щелчков. источник изображения: gizmochinaБеспроводная игровая мышь Logitech G309 LIGHTSPEED поступит в продажу 9 июля по цене 79,99 долларов США. реклама



