iQOO представит смартфон Neo 9S Pro+ 11 июля в Китае, который будет конкурировать с OnePlus Ace 3 Pro, Realme GT 6 и Redmi K70 Ultra. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и графическим чипом Q1, имеет аккумулятор 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт и систему распознавания отпечатков пальцев. Операционная система - OriginOS 4.0 на базе Android.

Недавно iQOO подтвердила, что представит смартфон iQOO Neo 9S Pro+ 11 июля в Китае, пишет gizmochina. На китайском рынке производительный телефон будет конкурировать с такими устройствами, как OnePlus Ace 3 Pro и Realme GT 6, оснащенными процессором Snapdragon 8 Gen 3. Он также будет конкурировать с Redmi K70 Ultra, который, как ожидается, будет оснащен чипсетом Dimensity 9300+. Сегодня Цзя Цзиндун, вице-президент Vivo по бренду и генеральный менеджер по стратегии бренда и продукта, официально подтвердил ключевые характеристики Neo 9S Pro+.

источник изображения: gizmochinaКомпания Jingdong подтвердила, что iQOO Neo 9S Pro+ будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и графическим чипом Q1 собственной разработки iQOO для улучшения игрового процесса. Специализированный алгоритм планирования был разработан для интеллектуального распределения задач между Snapdragon и киберспортивными чипами Q1. Система автоматически выделяет больше ресурсов чипу для повышения игровой производительности при обнаружении игры. Говоря о времени автономной работы, iQOO Neo 9S Pro+ будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Несмотря на то, что в нем находится большая батарея, устройство сохранит тонкий профиль 7,99 мм. Телефон будет поставляться с предустановленной операционной системой OriginOS 4.0 на базе Android 14

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iQOO Neo 9S Pro+ станет первым субфлагманским телефоном компании, который оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев. Для тех, кто не знает, Neo 9S Pro+ появится в качестве обновленной версии iQOO Neo 9 Pro на базе Dimensity 9300, который был анонсирован в декабре прошлого года. Доступность устройства на рынках за пределами Китая остается неясной.