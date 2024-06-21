Компания Gigabyte анонсировала новую серию видеокарт Al-ТОР, посвященную искусственному интеллекту. Новые модели включают Radeon PRO W7900 AI TOP 48G и Radeon PRO W7800 AI TOP 32G.

Ранее в этом месяце Gigabyte официально анонсировала свою серию видеокарт Al-ТОР, которая посвящена генеративному искусственному интеллекту. В последнее время популярна тенденция использовании оборудования потребительского класса, такого как серия RTX 40, для работы с искусственным интеллектом.

источник изображения: videocardz.Gigabyte представила видеокарты Radeon PRO W7900 AI TOP 48G и Radeon PRO W7800 AI TOP 32G, пишет videocardz . Первая оснащена графическим процессором Navi 31 с 6144 ядрами, а вторая с 4480 ядрами. Также W7900 имеет объем видеопамяти 48 ГБ, а W7800 - 32 ГБ, что в два раза больше, чем у RTX 4070 Ti SUPER.

реклама

К слову сказать, одним из главных преимуществ графических процессоров Radeon PRO в сравнении с серией RТХ 40 является поддержка DisplayPort 2.1, которая включает в себя самый высокий стандарт UHBR20. NVIDIA не выпустила ни одной карты с этим стандартом; все игровые и профессиональные графические процессоры ограничены спецификациями DP 1.4.

Gigabyte пока не объявила цены на свои модели АІ-ТОР.

источник изображения: videocardz.



