Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Gigabyte представила видеокарты Radeon PRO W 7900 Dual Slot и W7800 AI TOP
Компания Gigabyte анонсировала новую серию видеокарт Al-ТОР, посвященную искусственному интеллекту. Новые модели включают Radeon PRO W7900 AI TOP 48G и Radeon PRO W7800 AI TOP 32G.

Ранее в этом месяце Gigabyte официально анонсировала свою серию видеокарт Al-ТОР, которая посвящена генеративному искусственному интеллекту. В последнее время популярна тенденция использовании оборудования потребительского класса, такого как серия RTX 40, для работы с искусственным интеллектом.

 источник изображения: videocardz.Gigabyte представила видеокарты Radeon PRO W7900 AI TOP 48G и Radeon PRO W7800 AI TOP 32G, пишет videocardz . Первая оснащена графическим процессором Navi 31 с 6144 ядрами, а вторая с 4480 ядрами. Также W7900  имеет объем видеопамяти 48 ГБ, а W7800 - 32 ГБ, что в два раза больше, чем у RTX 4070 Ti SUPER.

реклама

К слову сказать, одним из главных преимуществ графических процессоров Radeon PRO в сравнении с серией RТХ 40 является поддержка DisplayPort 2.1, которая включает в себя самый высокий стандарт UHBR20. NVIDIA не выпустила ни одной карты с этим стандартом; все игровые и профессиональные графические процессоры ограничены спецификациями DP 1.4.

Gigabyte пока не объявила цены на свои модели АІ-ТОР.  

источник изображения: videocardz.


#gigabyte
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Gigabyte представила SSD AI TOP 100E для ИИ, с рекордной износостойкостью
GIGABYTE представит в серии AI TOP две видеокарты AMD Radeon PRO
Gigabyte представляет материнские платы AMD X870 и Intel Arrow Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
10
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
3
На Алтае построят новый город, который вдвое увеличит население региона
12
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
6
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
2
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
15

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
6
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
12
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
2
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
427
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
61
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
7
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
1

Сейчас обсуждают

baal88
23:39
А ты то чем хорош? Восхищаешься другими, это все твои заслуги?)) так ты колено ещё преклони, тебе это точно поможет, не раб говорили они, ага, не раб)) у тебя во-первых мозгов нет, чтобы понять, что н...
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Dante1980
23:34
консоли почти никогда не дешевели ---------------------------------------------- Серьезно? на старте пс4 стоила 400 в базе с веником на 500. В 2019 стоила 300 с веником на 1000 и в бандле с 3 играми.....
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
Валерий Саватеев
23:28
I9 13900k брал на выходе. Только хорошее охлаждение и только снижение частоты с вольтражом. Если только охлаждение, то в 100⁰ спокойно будет в играх уходить.
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
Izi Free
23:12
А вы не смотрели сайты типа Alternate.de
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
REY_B_
23:09
Госдолг фигня - объёмы деривативов оцениваются уже более чем в 1000 триллионов. И практически все они находятся в 5-ти крупнейших банков США. При надёжности их... В 2007 году, как раз они, в виде "ипо...
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
World Trailer
23:07
И картинка на Radeon лучше. NVIDIA мыло сплошное :D
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
REY_B_
23:01
"Доктора философии" - вполне может быть. Там главное, чтобы "тараканы" были крупные! А так, уже GPT-4 упёрся в своём развитии. Для решения одних задач ума много не надо. Для других, "чувствительных", ...
Технический директор OpenAI Мурати: GPT-5 будет обладать интеллектом уровня доктора философии
Денис Резоватов
23:01
Вместо 1 в год сделают 2 ? И все опытные 🤣
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Николай Стертюков
22:59
Тут есть люди у которых проблемы с этими процессорами? У меня 14700к с января, проблем вообще нет,в играх максимум 60 градусов,в среднем 52-55,частоты не сбрасывает,работает стабильно.
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
Иван
22:55
Такие объёмы лучше уже с коррекцией ошибок то есть серверную. Только нужна под неё плата. Существует плата под процессоры серии i5-i9 новые с поддержкой ECC. Чипсет w680. Там используется специальна...
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем