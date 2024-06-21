Компания Shenzhen ASL Intelligent Manufacturing Co., выпустила свою первую видеокарту RTX 4080 SUPER в честь 25-летия. Видеокарта обладает уникальным дизайном и не имеет заводского разгона. Информация о ценах пока недоступна.





Компания Shenzhen ASL Intelligent Manufacturing Co была основана еще в 1999 году и занимается производством компьютерных комплектующих. В преддверии своего 25-летия компания решила выпустить свою первую видеокарту RTX 4080 SUPER, сообщает videocardz. Эта видеокарта является самой быстрой в линейке ASL RTX 40, она отличается особым дизайном с яркой и полностью белой цветовой гаммой с желтыми акцентами на корпусе.

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источник изображения: videocardz Для охлаждения видеокарта использует три вентилятора (один черный и два белых), которые размещены в сотовых отверстиях. Она использует один 16-контактный разъем питания и занимает три слота расширения, а размеры видеокарты составляют 347 х 136 х 61,8 мм. Несмотря на то, что это специальное юбилейное издание, заводской разгон для этой видеокарты ASL ARES 25th Anniversary Edition не предусмотрен. Она поставляется со стандартной тактовой частотой NVIDIA 2550 МГц.

источник изображения: videocardzТак как графический ускоритель только недавно был анонсирован ASL, его еще нет в списках ни в одном розничном магазине. В связи с этим, информация о ценах в настоящее время недоступна.