Colorful выпускает новую материнскую плату iCafe B760M-PLUS D5 V20 для интернет-кафе в Китае, оснащенную чипсетом Intel 8760 и поддержкой сети 106/2.5G Ethernet. Особенности включают 14-фазную схему питания, поддержку процессоров Core i7, 6-слойную печатную плату и охлаждение с тепловыми трубками.





Компания Colorful представила новую материнскую плату iCafe B760M-PLUS D5 V20 из серии iCafe, которая посвящена интернет кафе, пишет videocardz.

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Colorful производит платы начального уровня в больших количествах, которые оснащены мощным сетевым подключением. Новая плата Micro-АТХ, оснащена новейшим чипсетом Intel 8760, станет первой платой с поддержкой сети 106 через разъем SFP+. На самом деле, он поддерживает не только 106, но и 2.5G Ethernet.

источник изображения: videocardzЭта материнская плата использует 14-фазную схему питания DrMOS (65 А). Компания заявляет, что iCafe B760M-PLUS D5 V20 легко поддерживает процессоры серии Core i7 и использует материалы серверного класса. Печатная плата имеет 6-слойную конструкцию с низким сопротивлением, а VRM полностью закрыт. Для охлаждения на плате используются тепловые трубки диаметром 6 мм. Плата предназначена для длительных игровых сессий, отсюда и повышенная прочность. Стоимость и дата выхода iCafe B760M-PLUS D5 V20 пока неизвестна.