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Аскар_Техник
Vivo анонсировала выпуск смартфона Y58 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2
Компания Vivo анонсировала выпуск нового смартфона Vivo Y58 5G в Индии, презентация которого состоится 20 июля.

 Не так давно компания Vivo подтвердила свои намерения выпустить в Индии новый смартфон под названием Vivo Y58 5G, который дебютирует 20 июля в Индии, сообщает gizmochina. Также стали известны технические характеристики и цены.  

источник изображения: gizmochina Как утверждает источник, Vivo Y58 5G будет оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью 1024 нит. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 4 Gen 2 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. К слову, вы можете расширить объем оперативной памяти еще на 8 ГБ с помощью виртуального расширения и увеличить объем хранилища до 1 ТБ через слот для карт microSD.  За фото и видео отвечает 50-мегапиксельная основная камера в паре с 2-мегапиксельной камерой на задней панели. На передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Питает устройство аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт. Телефон имеет защиту от воды и пыли IP64, а вес устройства составляет 199 грамм. Стоимость смартфона Vivo Y58 5G будет варьироваться от 19 499 рупий до 23 999 рупий (примерно от 20 000 до 24 500 рублей).

#vivo
Источник: gizmochina.com
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