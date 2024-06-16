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Аскар_Техник
AFOX представила GeForce RTX 4090D и RX6750XT
AFOX выпустил GeForce RTX 4090D, китайскую версию RTX 4090 с уменьшенными характеристиками из-за экспортных ограничений США. Видеокарта имеет 14592 ядра вместо 16384 и потребляет 425 Вт энергии. Также AFOX представил три модели серии Radeon RX 6000, включая RX 6750 ХТ и RX 6650 ХТ, каждая с 2,5-слотовым кулером и одним 8-контактным разъемом питания.



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Компания AFOX представила GeForce RTX 4090D, специальную китайскую версию флагманского графического процессора NVIDIA с урезанными характеристиками в соответствии с экспортными ограничениями США, сообщает videocardz. К сожалению, эти ограничения специально направлены на то, чтобы ограничить усилия Китая в области вычислительных возможностей машинного обучения, и RTX 4090 с высокопроизводительным графическим процессором AD102 превысила порог производительности, который установила правительство США.


источник изображения: videocardz  Видеокарта RTX 4090D имеет тот же графический процессор, но с меньшим количеством включенных ядер (14592 против 16384) и сохраняет ту же конфигурацию памяти 24 ГБ GDDR6X с  сниженным энергопотреблением в 425 Вт. У этой модели тот же дизайн, как и существующей модели RTX 4090. Двухслотовая конструкция с одним вентилятором и кулером. RTX 4090D питается от одного 16-контактного разъема питания, который расположен на задней панели, что значительно упрощает прокладку кабелей после развертывания платы в кластере.

 источник изображения: videocardz  Также AFOX выпускает три видеокарты серии Radeon RX 6000, а именно RX 6750 ХТ и RX 6650 ХТ. Эти модели 6750 были впервые выпущены AMD в мае 2022 года. У видеокарт знакомый пиксельный дизайн, который ранее можно было увидеть у китайского бренда Peland. Эта конструкция будет использоваться для обоих SKU Radeon, каждый из которых оснащен 2,5-слотовым кулером с тремя вентиляторами и требует одного 8-контактного разъема питания. Для этих моделей нет версий с заводским разгоном. 


 источник изображения: videocardz  Третья карта представляет собой конструкцию с двумя вентиляторами, основанную на RX 6650 ХТ. Дизайн включает в себя специальную заднюю панель и металлическую раму, окружающую графический процессор. Информация о цене и дате выхода пока не известны. 

#afox
Источник: videocardz.com
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