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Аскар_Техник
Intel нашла причину нестабильности процессора Raptor Lake-S
Intel признала проблемы со стабильностью Core i9 из-за ошибок в микрокоде, влияющих на функцию Thermal Velocity Boost. Проблема обнаружена в процессорах Core 13-го и 14-го поколений.

Компания Intel еще не выпустила заявление о проблемах со стабильностью Core i9, несмотря на то, что пообещала сделать это к концу мая, сообщает videocardz. К слову сказать, Intel признала, что проблема кроется в самом алгоритме микрокода. Причина нестабильности находится в значении, установленном в алгоритме микрокода для eTVB. Эта проблема была обнаружена в Raptor Lake S (Intel Core 13-го поколения) и Raptor Lake Refresh S (серия Core 14-го поколения). Основной причиной является неверное значение в алгоритме микрокода, связанном с функцией eTVB. Из-за повышенной частоты и напряжения при высокой температуре, может быть снижена надежность процессора. 

Технология Thermal Velocity Boost, которая предназначена для разгона процессора, доступна только на процессорах Core i9 поколения и проблема в микрокоде затрагивает только эти процессоры. Для устранения этой ошибки компания Intel советует обновить BIOS до микрокода 0х125 или более поздней версии. Хотя предыдущий BIOS не решил проблему, но с новым обновлением микрокода для Thermal Velocity Boost эта проблема может быть наконец-то исправлена.

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#intel
Источник: videocardz.com
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