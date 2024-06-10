Источник 91mobiles сообщил о новом смартфоне V40 Lite от Vivo. Устройство с 6,78'' AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, батареей на 5500 мАч и быстрой зарядкой 44 Вт выйдет на европейский рынок.

От известного источника 91mobiles, поступила информация о новом смартфоне V40 Lite от компании Vivo. Утечка раскрыла полные спецификации устройства вместе с дизайном. Это глобальный вариант V40 Lite, который будет выпущен на европейском рынке. Судя по просочившимся изображениям, Vivo V40 Lite имеет изогнутые края с тонкими рамками и вырезом для фронтальной камеры. На задней панели находится большой круглый островок камеры, на котором находится кольцевая светодиодная лампа Aura. Спаренная клавиша регулировки громкости и кнопки питания расположены на правом торце. Корпус будет изготовлен из пластика. Устройство будет включать в себя два цветовых варианта.

реклама

Vivo V40 Lite может похвастаться большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+. Смартфон будет иметь процессор SoC Snapdragon 6 Gen 1, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. У Vivo V40 Lite 50-мегапиксельная основная камера, с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным датчиком. Устройство питает аккумулятор емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт. В телефоне стоит FunTouch OS на базе ОС Android 14.