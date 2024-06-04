Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг обнаружил новую видеокарту от PNY на выставке Computex 2024. Модель на базе RTX 4070 SUPER выполнена в зеленом цвете и имеет нестандартное шасси. Она совместима с малым форм-фактором и предназначена для энтузиастов. Производство планируется в количестве 7000 единиц, но стоимость и дата выпуска пока неизвестны.





Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA, во время посещения стенда PNY на выставке Computex 2024, заметил очень футуристичную видеокарту, пишет videocardz. Компания PNY разработала экологичную модель видеокарты на базе RTX 4070 SUPER. В основном графические процессоры не такие красочные, и окрашены в черный цвет потому, что они не предназначены для того, чтобы выделяться.

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источник изображения: videocardz Тем не менее, видеокарта от PNY очень яркая, вся оболочка покрыта зеленым цветом, с нестандартным шасси, на котором представлена эта карта. К слову сказать, что карта совместима с малым форм- фактором (SFF). Это новый продукт от NVIDIA для моделей GeForcе малого форм-фактора для энтузиастов.

источник изображения: videocardz Как правило, карты в этом стиле в наши дни используют для рабочих станций или логических выводов ИИ, поэтому эта карта, представленная в качестве игрового графического процессора, несомненно, интересна. По словам сотрудника TechPowerUP, который сфотографировал графический процессор, эта модель будет произведена тиражом в 7000 единиц. Стоимость и дата выпуска на данный момент не известны.