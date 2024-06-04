Новые типы оперативной памяти САММ и LPCAMM2 от компании GEIL, представленные на Computex 2024, могут стать новым стандартом. Модули предназначены для настольных ПК и ноутбуков, используют технологию DDR5 и экономят место.

Среди производителей сейчас набирают популярность новые типы оперативной памяти САMM и LPCAMM2, которые вскоре могут стать стандартом для более широкой пользовательской базы. На выставке Computex 2024 компания GEIL показала свои новые модули памяти САMM и LPCAMM2,которые предназначены для настольных компьютеров и ноутбуков, сообщает videocardz. Стандарт САММ уже был показан на современной материнской плате MSI Z790, в то время как модули ІРСАММ2, как ожидается, появятся в будущих ноутбуках. Оба модуля используют технологию DDR5 и обеспечивают экономию места для пользователей.

источник изображения: videocardzИз-за компактности модулей САММ2, пользователи смогут устанавливать более крупные процессорные кулеры для охлаждения процессоров. Но их не так легко заменить, так как при установке используются винты. В ноутбуках модули САММ2 смогут заменить двухканальные установки, тем самым увеличивает свободное пространство до 64% по сравнению с двумя модулями SO-DIMM. Организация JEDEC полностью поддерживает этот стандарт. Также эти модули поставляются в стандартах Low Power и поддерживают скорость до 7500 МТ/с. К слову, Kingston и ADATA также покажут свои модули САММ2 и LPCAMM2 на выставке Computex 2024. Несмотря на то, что подробные спецификации и доступность пока не предоставлены, внедрение этой технологии может набрать высокую популярность.