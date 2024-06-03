Gigabyte анонсировала новую серию видеокарт AI-ТОР, включая RTX 4070 Ti SUPER с 16 ГБ памяти GDDR6X, на основе GeForce RTX, а не NVIDIA RTX для рабочих станций. Цена ожидается ниже, чем у последних.





Gigabyte выпустит новую серию продуктов под названием AI-ТОР, которая представляет собой серию компонентов, предназначенных для логического вывода ИИ, сообщает videocardz. Другими словами, мы можем сказать, что графические процессоры Gigabyte из серии АІ-ТОР не будут частью серии для рабочих станций NVIDIA RTX, а основаны на игровом бренде GeForce RTX, а стоимость этих видеокарт будет значительно дешевле.

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источник изображения: videocardz Компания показала свою первую видеокарту, а именно RTX 4070 Ti SUPER на выставке Computex 2024. Это обновлённая модель, которая была выпущена в январе, с увеличенным объемом памяти GDDR6X на 16 ГБ и графическим процессором AD103. Пока неизвестно, выпустит ли Gigabyte больше моделей, таких как серия RTX 4060 Ti 16 ГБ или RTX 4080.





источник изображения: videocardzОхлаждение у видеокарты RTX 4070 Ti SUPER состоит из кулера с одним вентилятором. Gigabyte демонстрирует одну карту с простой, но элегантной серебристой цветовой гаммой. У этой модели нет RGB-подсветки, но у нее на одной стороне находится большой логотип АІ-ТОР. Компания Gigabyte представит эту видеокарту на выставке Computex 2024. Информации о дате выхода или ценах на эту карту пока неизвестна.