Компания AMD обновляет серию Radeon Instinct MI, представляя модели MI325X и MI350X для центров обработки данных. MI325X обладает 288 ГБ памяти HBM3e, скоростью до 6,0 ТБ/с и использует комбинацию 5-нм и 6-нм узлов. MI350X, запланированный к выпуску в 2025 году, будет иметь 3-нм узел.

Недавно компания AMD обновила свою серию Radeon Instinct MI, которая известна своими ускорителями и графическими процессорами для центров обработки данных, пишет videocardz. В этом году серия Radeon Instinct на базе CDNA3 будет обновлена на базе МІ325Х. AMD уже представила свои ускорители MI300A и MI300Х, а также несколько других вариантов для определенных регионов. МІ325Х представляет собой значительное обновление семейства МІ, которая сможет поддерживать большой объем памяти. Также этот ускоритель будет включать в себя более быструю память НВМЗе.

источник изображения: videocardzМІ325Х может похвастаться 288 ГБ памяти НВМЗе, что на 96 ГБ больше, чем у МІЗООХ. Скорость МІ325Х достигает целых 6,0 ТБ/с. Он использует ту же архитектуру, с комбинаций 5-нм и 6-нм узлов.

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источник изображения: videocardzМІ350X будет обновленным продуктом CDNA4 с использованием 3-нм узла. Ускоритель будет оснащен 288 ГБ памяти НВМЗе и поддержкой типа данных FP4/FP6, что необходимо для машинного обучения. Дополнительных подробностей на данный момент мало, но он будет совместим с ОАМ. МІ350Х должен обеспечить 35-кратное увеличение производительности ИИ по сравнению с CDNA3, в то время как СDNA3 обеспечивает только 8-кратный прирост. Выпуск МІ325Х запланирован на четвертый квартал текущего года, а МІ350 будет запущен в производство в 2025 году.