Biostar выпускает материнскую плату Х870Е VALKYRIE для профессиональных геймеров, обеспечивающую высокую производительность и надежность. Плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 9000 и предлагает обширные возможности для хранения и расширения.

Компания Biostar, ведущий производитель компьютерных комплектующих, выпускает новую материнскую плату Х870Е VALKYRIE, сообщает videocard. Материнская плата создана для профессиональных геймеров, она обеспечивает непревзойденную надежность и высокую производительность.

Продуманная компоновка и обширная аппаратная поддержка позволяют легко справляться с интенсивными рабочими нагрузками, такими как разработка захватывающей анимации и редактирование видео с высоким разрешением. Материнская плата X870E VALKYRIE поддерживает новейшие процессоры AMD Ryzen серии 9000.

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источник изображения: videocardzДетище от Biostar использует архитектуру Х870E от AMD. Также X870E VALKYRIE поддерживает процессоры AMD Ryzen серий 7000, 8000 и 9000 на платформе AMD AM5. Она имеет четыре слота для оперативной памяти DDR5 объемом до 192 ГБ, технологию AMD EXPO и надежную 22-фазную систему питания DrMOS на 110 А для стабильной и надежной работы. Кроме того, X870E VALKYRIE имеет 2 слота PCle 5.0 x16, 1 слот РСІе 4.0 х16, слот РСІe 5.0 М.2, 6 разъемов SATA3 и несколько разъемов М.2, что обеспечивает широкие возможности хранения и расширения. Стоимость Х870Е VALKYRIE пока не разглашается.