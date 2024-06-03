AMD выпустила новую видеокарту Radeon Pro W7900DS для рабочих станций, оснащенную 6144 потоковыми процессорами и 48 ГБ памяти GDDR6 ЕСС. Стоимость видеокарты - $3499.





Компания AMD представила новую модель своей флагманской видеокарты для рабочих станций ProW7900, пишет videocardz. Название новой модели сокращено до 2 букв DS, а расшифровывается очень просто - «Dual Slot». Дизайн видеокарты представляет собой более тонкую версию, первоначально представленного ускорителя в апреле 2023 года.

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Двухслотовая видеокарта Radeon Pro W7900 разработана для рабочих станций с несколькими графическими процессорами. В условиях растущей сложности задач, требующих более мощной графической обработки, возможность интеграции нескольких графических процессоров в одну систему является преимуществом.

источник изображения: AMDВидеокарта W7900DS - это Navi 31 с полноценным количеством потоковых процессоров 6144. Она также оснащена памятью GDDR6 ЕСС объемом 48 ГБ, что и оригинальная конструкция с 2,5 слотами. Длина этой карты составляет 28 см, а ТВР 295 Вт. AMD обновит свою платформу ROCm до версии 6.1. Этот стек Radeon Open Compute обновлялся несколько раз с момента выпуска графических процессоров RDNA3. Последнее обновление было в феврале, но в новой версии добавлена поддержка Radeon PRO W7900 Dual Slot. Стоимость видеокарты W7900DS составит 3499 долларов.