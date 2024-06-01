AMD готовит выпуск новых процессоров: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900Х, Ryzen 7 9700Х и Ryzen 5 9600Х.





У Флагманской модели от AMD, которая получила название Ryzen 9 9950X, будет 16 ядер и 32 потока и разгон до 5,7 ГГц. Это единственный SKU с TDP 170 Вт и с 80 МБ кэш-памяти. Процессор Ryzen 9 9900Х будет имеет 12 ядер и 24 потока с тактовой частотой до 5,6 ГГц. Этот процессор будет иметь TDP 120 Вт и с 76 МБ кэш-памяти. У SKU Ryzen 9 будет такое же количество ядер и тактовая частота, как и у серии на Zen4, но Ryzen 9 9900Х в сравнении со своими предшественниками будет иметь на 50 Вт более низкий TDP. Ryzen 7 9700х будет 8-ядерной версией с 16 потоками и разгоном до 5,5 ГГц. Этот SKU имеет TDP 65 Вт и предлагает 40 МБ кэш-памяти. 6-ядерная версия - Ryzen 5 9600Х, с разгоном до 5,4 ГГц - также получит TDP 65 Вт. Другими словами, оба SKU имеют на 100 МГц более высокую максимальную частоту при более низком TDP (65 Вт против 105 Вт).

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Источники потвердели, что AMD выпустит Ryzen 7 5700ХТ и Ryzen 9 5900ХТ. Основываясь на прошлых выпусках AMD, ожидается, что эти SKU будут иметь более высокую тактовую частоту, следуя шаблону, установленному моделями Ryzen 3000ХТ. Кроме того, сообщается, что обновления 5000ХТ и 9000 поступят в продажу в июле.